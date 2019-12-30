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Запасы газа Крузенштернского месторождения Газпрома на Ямале увеличены до 2 трлн куб. м

© РИА Новости. Стрингер
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Роснедра утвердили экспертное заключение Госкомиссии по запасам по подсчету запасов углеводородов Крузенштернского газоконденсатного месторождения, входящего в Бованенковскую промышленную зону, которая является основной для развития на полуострове Ямал крупного центра газодобычи.

Как говорится в релизе "Газпрома", по итогам выполненных геологоразведочных работ на Крузенштернском месторождении извлекаемые запасы газа промышленных категорий С1+С2 увеличены на 360 млрд куб. м. Таким образом, запасы газа на месторождении увеличены на 22%, до 2 трлн куб. м.

Крузенштернское месторождение по величине запасов углеводородов относится к уникальным. Оно расположено западнее Бованенковского месторождения, частично на суше полуострова Ямал и преимущественно - в акватории Карского моря.

Для уточнения запасов Крузенштернского месторождения "Газпром" (MOEX: GAZP) с берега залива Шарапов Шар построил наклонно-направленную разведочную скважину. Ее длина - 4,9 км, в том числе отход от вертикали в сторону моря - 3,9 км. При создании скважины со сложной конструкцией применены современные буровые технологии и разработки в области геофизических исследований.

Кроме того, "Газпром" стал победителем в аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Сопочном участке недр в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По оценке "Газпрома", ресурсный потенциал участка составляет более 500 млн т у. т.

Бованенковская промышленная зона Ямальского центра газодобычи включает три месторождения - Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское (лицензии принадлежат Группе "Газпром").

Геологоразведочные работы на Крузенштернском месторождении выполнены ООО "Газпром геологоразведка". Помимо прироста запасов газа, извлекаемые запасы конденсата (категорий С1+С2) увеличены с 2,7 млн до 11,6 млн тонн.

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