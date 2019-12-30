Несколько авиарейсов задерживаются в аэропорту Перми из-за непогоды

30.12.19 09:55

© РИА Новости. Руслан Кривобок

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Четыре авиарейса на вылет и четыре на прилет задерживаются в пермском аэропорту "Большое Савино" из-за непогоды, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта в понедельник.

В частности, на вылет задержаны три рейса до Москвы и один до Самары.

На прилет задерживаются три рейса из Москвы, один из которых сел в Уфе. Также задержан рейс из Казани.

Причиной задержки стал замерзающий туман, пояснили в пресс-службе.

По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в Перми в настоящее время установилась на отметке минус 24,8 градусов.