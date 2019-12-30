Севастополь в 2019г освоил лишь 56% средств, выделенных в рамках ФЦП на развитие Крыма

30.12.19 09:57

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Освоение средств, выделенных в 2019 году по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма, составило в Севастополе 56%, сообщил журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

"В настоящий момент по ФЦП последние платежи еще идут, но кардинально ситуация не изменится. Касса - порядка 62%, освоение - 56%, это - факт, подтвержденный выполненными объемами", - сказал Развожаев.

Глава города уточнил, что больше 40% неосвоенных средств - это стоимость крупных проектов, по которым не удалось заключить контракты. В их число входят строительство канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные", трех больниц и ремонт Камышового шоссе.

По словам врио губернатора, реализация проектов отложена из-за проблем с подрядчиками. Контракты по шоссе и КОС были расторгнуты, для первого объекта исполнитель найден, для второго - будет определен в начале следующего года. Подрядчиком строительства трех медицинских учреждений - больницы скорой помощи, онкоцентра и инфекционки - должна стать структура госкорпорации "Ростех", которая приступит к работам в 2020 году.

Правительство РФ утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально программа была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года ее продлили до 2022 года. Правки в крымскую ФЦП вносились 11 раз, последняя - в декабре 2019 года, когда финансирование увеличилось на 1,977 млрд рублей, или на 0,2%, до 961,2 млрд рублей.

Сообщалось, что в дальнейшем программу могут продлить еще на несколько лет. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в начале апреля этого года озвучил планы по продлению крымской ФЦП до 2025 года с возможностью увеличения расходов на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе может превысить 1 трлн рублей. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изыскать средства на продление ФЦП.