Новые ФАПы в Забайкалье приняли первых пациентов

30.12.19 09:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - В селах Черемхово и Бальзой Улетовского района Забайкалья в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построили и открыли новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в министерстве здравоохранения региона.

"Современные модульные конструкции стоят более 4,7 млн рублей. Теперь жители двух сел района, а это порядка 1000 человек, смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях", - сказал представитель министерства.

Новые фельдшерско-акушерские пункты прошли процедуру лицензирования и оснащены необходимым медицинским оборудованием, подключен интернет.

"На следующий год по национальному проекту "Здравоохранение" будут заменены ещё два ФАПа в селах Татаурово и Доронинское. А в случае утверждения программы по развитию Дальнего Востока в период до 2025 года мы сможем установить ещё восемь фельдшерских пунктов в Улетовском районе", - рассказал агентству заместитель министра здравоохранения по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению Дмитрий Старновский.

В свою очередь, по данным пресс-службы правительства региона, всего в 2019 году в Забайкалье на средства государственных программ и дальневосточной субсидии было открыто 40 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2020 году развитию здравоохранения в сельской местности будет также уделено много внимания.

"Президент России, посмотрев на опыт таких регионов, как Забайкальский край, в сентябре выступил с инициативой создания программы по модернизации первичного звена. Это значит, что внимание будет уделяться ФАПам, участковым больницам, стационарам в селах, центральным районным больницам и поликлиникам. Мы свой проект уже подготовили, направили в Минздрав. На эти цели будет выделено 550 млрд рублей. Думаю, что количество запланированных объектов и финансирование, которые мы сейчас имеем, будут увеличены", - цитирует пресс-служба слова главы региона Александра Осипова.

Как сообщалось, фельдшерско-акушерские пункты строят в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели этого нацпроекта - снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для жителей медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.