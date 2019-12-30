Коммунальные службы Москвы в канун праздников переведены в усиленный режим работы

30.12.19 10:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Для обеспечения безаварийной работы коммунальных служб в дни празднования Нового года и Рождества организована круглосуточная работа штаба комплекса городского хозяйства Москвы, сообщил заместитель мэр Москвы Петр Бирюков.

"Приняты необходимые меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения москвичей и объектов городского хозяйства, противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий", - рассказал Бирюков журналистам в понедельник.

Заммэра пояснил, что в праздники усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения, в первую очередь мест праздничных гуляний - пешеходных зон и объектов зимнего отдыха.

"К незамедлительному реагированию в случаях возникновения внештатных ситуаций сформировано почти 1,5 тыс. аварийных бригад, оснащенных специализированной техникой", - заявил Бирюков.

Он добавил, что при необходимости дорожно-уборочная и автотранспортная техника приведет в порядок дорожную сеть и дворовые территории Москвы.