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30.12.19 10:08
Коммунальные службы Москвы в канун праздников переведены в усиленный режим работы
"Приняты необходимые меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения москвичей и объектов городского хозяйства, противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий", - рассказал Бирюков журналистам в понедельник.
Заммэра пояснил, что в праздники усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения, в первую очередь мест праздничных гуляний - пешеходных зон и объектов зимнего отдыха.
"К незамедлительному реагированию в случаях возникновения внештатных ситуаций сформировано почти 1,5 тыс. аварийных бригад, оснащенных специализированной техникой", - заявил Бирюков.
Он добавил, что при необходимости дорожно-уборочная и автотранспортная техника приведет в порядок дорожную сеть и дворовые территории Москвы.
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