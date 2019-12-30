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Глава Иркутской области назначил двух новых министров

© РИА Новости. Алексей Дружинин
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в понедельник назначил исполняющих обязанности глав двух министерств регионального правительства, должности которых оставались вакантными, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с оперативного совещания.

И.о. министра здравоохранения стала Наталья Ледяева, которая с 2004 года возглавляла территориальное управление Росздравнадзора. И.о. министра молодежной политики назначен Егор Луковников, который руководил администрацией Падунского района города Братск.

Кроме того, Кобзев назначил и.о. руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судий Иркутской области Петра Семенова.

"Остальные назначения озвучу 13 января. Там немного осталось", - сказал глава региона.

Остаются вакантными должности трех заместителей председателя областного правительства и министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Ранее сообщалось, что основную массу назначений Кобзев провел 23 декабря. Он оставил на посту председателя облправительства Руслана Болотова, "который не сломался" во время ликвидации последствий наводнения этим летом. Должности также сохранили первый заместитель губернатора Виктор Дорофеев, руководитель администрации Усть-Ордынского бурятского округа Анатолий Прокопьев, два зампреда облправительства и восемь министров, которые работали при губернаторе Сергее Левченко.

С большей частью чиновников новые контракты заключены на три месяца, все они будут работать в ранге исполняющих обязанности.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

Выборы губернатора Иркутской области пройдут в сентябре 2020 года.

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