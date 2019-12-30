Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области увеличилось до 24

30.12.19 10:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

"В настоящий момент за дополнительной медицинской помощью после происшествия обратились 24 человека. 13 взрослых пострадавших доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, из них семеро госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Два ребенка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие - граждане Белоруссии. В том числе травмы получили три девочки, 2006, 2008, 2010 годов рождения.

Большинство пассажиров получили ушибы грудной клетки, головы, переломы ключиц.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок во время всего зимнего периода, и в особенности во время новогодних и рождественских праздников. На особом контроле находятся рейсы по перевозке детей.

Между тем в посольстве Белоруссии в РФ заявили, что выясняют подробности ДТП с автобусом под Псковом, в котором пострадали граждане республики.

В министерстве здравоохранения Белоруссии заявили, что "белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам" в связи с данным ДТП.

В Минздраве также проинформировали, что за первой помощью обратились 24 человека, семеро - госпитализированы. "Один человек находится в реанимации, состояние стабильно тяжёлое, двое - в отделении челюстно-лицевой хирургии, двое - в торакальной хирургии, двое - в "травме". Кроме того, двое детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в детское отделение", - сказали в министерстве.

Автобус, попавший в ДТП на трассе Р-23 в Псковском районе, принадлежит частному транспортному предприятию, зарегистрированному в Белоруссии, уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Пассажиры автобуса ехали из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург.

По предварительным данным, в 2:50 мск понедельника на 269-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией в Псковском районе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В автобусе находилось 50 человек. Погибших в результате ДТП нет.

По предварительной информации, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления для проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.