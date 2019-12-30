ВКО "Алмаз-Антей" ввел в Москве новую систему организации воздушного движения

30.12.19 10:36

© РИА Новости. Александр Тарасенков

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Первая очередь унифицированной интегрированной (военно-гражданской) автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения (КСА ПИВП ГЦ-1) для Главного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) успешно внедрена в штатную эксплуатацию, сообщил в понедельник концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"Это существенный шаг в реализации Стратегии развития аэронавигационной системы Российской Федерации до 2030 года", - заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий, которого цитирует пресс-служба концерна.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разработчик системы.

Савицкий сообщил, что, в отличие от предыдущего поколения автоматизированных систем, новая разработка обеспечивает автоматизацию всех технологических задач Главного центра ЕС ОрВД, включая, в частности, процессы внетрассового планирования и т.д.

"В частности, КСА ПИВП ГЦ-1 не просто осуществляет автоматический форматно-логический контроль поступающих сообщений, но и рассчитывает для каждого полета 4D-траекторию (профиль полёта), с использованием которой обеспечивается в реальном времени проверка поданной заявки на наличие конфликтов, перегрузок элементов воздушного пространства, несоответствий его структуре", - отметил Савицкий.

По его словам, помимо полного набора современных функциональных возможностей, связанных с приемом, обработкой, хранением и рассылкой сообщений о движении воздушных судов, КСА ПИВП ГЦ-1 полностью автоматизирует процессы организации потоков воздушного движения. В системе также реализован гибкий инструментарий для формирования представления полученных данных в табличных и графических формах. "С целью оптимизации потоков при обнаружении перегрузок отдельных элементов воздушного пространства в КСА ПИВП ГЦ-1 реализована автоматическая прокладка альтернативной оптимальной 4D-траектории с учетом действующих ограничений в обход перегруженных элементов воздушного пространства", - сказал Савицкий.

Он также сообщил, что "за счет гибкого механизма настроек и применения технологий искусственного интеллекта алгоритм приема и обработки входящих сообщений, реализованный в КСА ПИВП ГЦ-1, позволяет исправлять значительное количество типовых ошибок и автоматически разбирать сложные сочетания в последовательности прихода сообщений".

В октябре текущего года АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" совместно с ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и предприятиями российской промышленности завершило реконструкцию технологического здания и техническое перевооружение Новосибирского укрупнённого центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения. Проект, в котором генеральным подрядчиком является АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" был реализован в соответствии с подпрограммой "Гражданская авиация" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)".

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - основной производитель и системный интегратор системы ОрВД РФ. Холдинг является одним из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.