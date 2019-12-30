|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.12.19 11:01
Запрет на продажу "снюса" и его аналогов несовершеннолетним введен в Приамурье
"Новое постановление регламентирует запрет на территории Амурской области на продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин или его производные (не являющейся табачными изделиями). Как отмечают специалисты, нетабачные аналоги "снюса" представляют собой сосательную или жевательную смесь, содержащую высокую дозу никотина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что содержание никотина в "снюсах" и его аналогах в несколько раз превышает количество, содержащееся в нескольких пачках сигарет.
В постановлении рекомендуется управлению Роспотребнадзора по Амурской области усилить надзор за продукцией с никотином или его производными, которая не имеет документов, подтверждающих безопасность.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket