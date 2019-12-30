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30.12.19 11:01

Запрет на продажу "снюса" и его аналогов несовершеннолетним введен в Приамурье

© РИА Новости. Константин Михальчевский
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Новое постановление регламентирует запрет на территории Амурской области на продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин или его производные (не являющейся табачными изделиями). Как отмечают специалисты, нетабачные аналоги "снюса" представляют собой сосательную или жевательную смесь, содержащую высокую дозу никотина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что содержание никотина в "снюсах" и его аналогах в несколько раз превышает количество, содержащееся в нескольких пачках сигарет.

В постановлении рекомендуется управлению Роспотребнадзора по Амурской области усилить надзор за продукцией с никотином или его производными, которая не имеет документов, подтверждающих безопасность.

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