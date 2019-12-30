В Южно-Сахалинске 13 детей-сирот накануне Нового года получили квартиры

30.12.19 11:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Ключи от квартир вручили в понедельник в Южно-Сахалинске 13 детям-сиротам, которые завершили обучение или учатся в государственных учреждениях профобразования региона, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в мэрии областного центра.

"В Южно-Сахалинске в очереди на получение жилья в текущем году состоял 21 ребенок-сирота. Сегодня 13 из них получили ключи от новых квартир в областном центре, остальные восемь получат жилье в течение следующего года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, семь квартир куплены в новых домах, шесть квартир - на вторичном рынке. "Квартиры площадью от 28 до 42 кв. м отремонтированы, оборудованы плитами и сантехникой. В числе сирот двое - инвалиды, поэтому для них купили жилье в центре города рядом с местом их работы, медицинскими и другими социальными учреждениями", - отметили в мэрии.

По словам собеседника агентства, жилье приобретается в рамках поручения президента РФ Владимира Путина в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства Сахалинской области, в 2019 году потратили почти 271 млн рублей областного и федерального бюджетов на покупку 154 квартир в регионе для детей-сирот.

Региональная власть приступила к формированию списков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилья в 2020 году. Так в Южно-Сахалинске в этот список включены 57 человек.

Как сообщалось, в мае на медиафоруме Общероссийского народного фронта Путин отметил, что почти половина сирот, достигших 18-летнего возраста, не получают вовремя положенное им жилье. Президент тогда отметил, что решение этих вопросов относится к компетенции регионов, но должным образом не работает. В этой связи глава государства поручил федеральному правительству подготовить отдельную программу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.