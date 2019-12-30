Мутко: правительство РФ поддержит достройку проблемных домов в Подмосковье

30.12.19 11:39

© РИА Новости. Сергей Венявский

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство России намерено оказать меры поддержки по достройке проблемных домов в Московской области в следующем году, заявил в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы готовы системно по Московской области в следующем году принять решение о поддержке по достройке проблемных домов", - сказал Мутко на совещании в областном Доме правительства.

Он добавил, что всего в Подмосковье насчитывалось около 700 жилых долгостроев, к настоящему времени удалось найти решения по 200 из них.

"Но здесь ещё более 500 домов, где еще люди не знают судьбу, пока мы ищем решение", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в настоящее время приняты решения по крупнейшим долгостроям области. В частности, все проблемные дома обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье будут достроены до 2022 года. Все решения по достройке ещё одного проблемного объекта - долгостроя СУ-155 в Звенигороде будут приняты правительством в ближайшее время.

Мутко добавил, что всего в России сейчас насчитывается более 3 тысяч проблемных домов, жилищные права по которым нарушены для около 300 тысяч дольщиков.