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30.12.19 11:39
Мутко: правительство РФ поддержит достройку проблемных домов в Подмосковье
"Мы готовы системно по Московской области в следующем году принять решение о поддержке по достройке проблемных домов", - сказал Мутко на совещании в областном Доме правительства.
Он добавил, что всего в Подмосковье насчитывалось около 700 жилых долгостроев, к настоящему времени удалось найти решения по 200 из них.
"Но здесь ещё более 500 домов, где еще люди не знают судьбу, пока мы ищем решение", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, в настоящее время приняты решения по крупнейшим долгостроям области. В частности, все проблемные дома обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье будут достроены до 2022 года. Все решения по достройке ещё одного проблемного объекта - долгостроя СУ-155 в Звенигороде будут приняты правительством в ближайшее время.
Мутко добавил, что всего в России сейчас насчитывается более 3 тысяч проблемных домов, жилищные права по которым нарушены для около 300 тысяч дольщиков.
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