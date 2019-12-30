Около 12 тыс. инвалидов смогут бесплатно получить аккумуляторы для колясок

30.12.19 11:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Вступило в силу распоряжение правительства России, по которому аккумуляторные батареи к электрическим инвалидным креслам-коляскам будут закупаться за счет федерального бюджета, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Перечень технических средств реабилитации (ТСР) дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом. Это означает, что теперь замена батарей производится за счет федерального бюджета, инвалид не несет расходов", - сказал Топилин, слова которого приводит пресс-служба Минтруда в понедельник.

Раньше аккумуляторы не входили в Федеральный перечень ТСР и являлись самостоятельными изделиями, поэтому инвалидам приходилось покупать аккумуляторы на свои деньги, когда старая батарея выходила из строя. Стоимость одного аккумулятора составляет около 3-6 тыс. рублей и более в зависимости от характеристик модели коляски.

"По оценкам Минтруда России, использование кресел-колясок с электроприводом рекомендовано порядка 12 тыс. инвалидов", - уточняют в пресс-службе.

Чтобы получить новый аккумулятор, инвалиду будет нужно предоставить коляску на медико-техническую экспертизу, обратившись в местное отделение Фонда социального страхования или в орган соцзащиты по месту жительства (для москвичей). Экспертизу можно провести на дому, добавили в Минтруде.

Вопрос выделения федеральных денег на закупку аккумуляторных батарей неоднократно ставился инвалидами, парламентариями и уполномоченным по правам человека в РФ.