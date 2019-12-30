Свердловская область планирует увеличить объем экспорта продукции АПК до $220 млн

30.12.19 11:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Предприятия агропромышленного комплекса Свердловской области до 2024 году могут увеличить объем экспорта своей продукции до $220 млн, говорится в сообщении департамента информполитики региона.

За 9 месяцев Свердловская область увеличила экспорт продовольствия на 18%, его объем достиг $82 млн. Продукция поставлялась в такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Германия, Иран, Казахстан, Франция и другие государства.

По данным департамента, в текущем году одним из самых быстрорастущих направлений экспорта продукции АПК стал Китай. Поставки продовольствия из Свердловской области в КНР в январе-сентябре выросли в 1,9 раза - до $730 тыс., при этом доля новой продукции - мяса и субпродуктов птицы - превысила 65%. Отмечается, что также значительно выросли поставки пива - в 6,8 раза. "Экспорт масложировой продукции увеличился втрое, укрепились в Китае позиции уральского "ГОСТовского пломбира" - с ноября сладкая продукция на постоянной основе экспонируется на площадке "Русского дома" в городе Чэнду провинции Сычуань", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что значительный потенциал для свердловских пищевиков открыли национальные проекты по международной кооперации и экспорту, а также новые сегменты экспорта.