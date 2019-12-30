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30.12.19 11:50
Свердловская область планирует увеличить объем экспорта продукции АПК до $220 млн
За 9 месяцев Свердловская область увеличила экспорт продовольствия на 18%, его объем достиг $82 млн. Продукция поставлялась в такие страны, как Афганистан, Азербайджан, Германия, Иран, Казахстан, Франция и другие государства.
По данным департамента, в текущем году одним из самых быстрорастущих направлений экспорта продукции АПК стал Китай. Поставки продовольствия из Свердловской области в КНР в январе-сентябре выросли в 1,9 раза - до $730 тыс., при этом доля новой продукции - мяса и субпродуктов птицы - превысила 65%. Отмечается, что также значительно выросли поставки пива - в 6,8 раза. "Экспорт масложировой продукции увеличился втрое, укрепились в Китае позиции уральского "ГОСТовского пломбира" - с ноября сладкая продукция на постоянной основе экспонируется на площадке "Русского дома" в городе Чэнду провинции Сычуань", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что значительный потенциал для свердловских пищевиков открыли национальные проекты по международной кооперации и экспорту, а также новые сегменты экспорта.
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