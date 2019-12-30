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30.12.19 12:56
ФСБ: двое граждан РФ задержаны за подготовку терактов в Петербурге
"ФСБ России на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны два гражданина России, намеревавшихся совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что "у задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие ими подготовку терактов, они дают признательные показания".
Задержанные - двое молодых людей славянской внешности. Это следует из видео, распространенного Центром общественных связей (ЦОС ФСБ) в понедельник.
На кадрах запечатлено, как одного из подозреваемых задерживают в подъезде дома, второго - на улице.
Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире, где проживали молодые люди. На кадрах видно вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками.
Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
В воскресенье президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. "Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщила накануне пресс-служба Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник назвал нормальным механизм сотрудничества, при котором американские спецслужбы сообщают своим российским коллегам о готовивших теракты россиянах.
"Информация передана по каналам спецслужб. Спецслужбы (российские) доложили президенту", - заявил Песков в понедельник журналистам.
Песков не видит ничего необычного в том, что спецслужбы США сообщили российским спецслужбам информацию о подозреваемых.
"Все возможно, абсолютно. Конечно", - сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос - была ли у российских спецслужб соответствующая информация, Песков сказал: "Видите сообщение ФСБ о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности".
Фамилии задержанных спецслужба пока не сообщает.
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