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ФСБ: двое граждан РФ задержаны за подготовку терактов в Петербурге

© РИА Новости. ФСБ РФ
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Двое граждан РФ задержаны в Петербурге за подготовку терактов, они дают признательные показания, сообщила ФСБ РФ.

"ФСБ России на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны два гражданина России, намеревавшихся совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что "у задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие ими подготовку терактов, они дают признательные показания".

Задержанные - двое молодых людей славянской внешности. Это следует из видео, распространенного Центром общественных связей (ЦОС ФСБ) в понедельник.

На кадрах запечатлено, как одного из подозреваемых задерживают в подъезде дома, второго - на улице.

Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире, где проживали молодые люди. На кадрах видно вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками.

Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

В воскресенье президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. "Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник назвал нормальным механизм сотрудничества, при котором американские спецслужбы сообщают своим российским коллегам о готовивших теракты россиянах.

"Информация передана по каналам спецслужб. Спецслужбы (российские) доложили президенту", - заявил Песков в понедельник журналистам.

Песков не видит ничего необычного в том, что спецслужбы США сообщили российским спецслужбам информацию о подозреваемых.

"Все возможно, абсолютно. Конечно", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос - была ли у российских спецслужб соответствующая информация, Песков сказал: "Видите сообщение ФСБ о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности".

Фамилии задержанных спецслужба пока не сообщает.

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