Иркутскэнерго готово заплатить до 3,6 млрд руб. за модернизацию трех ТЭЦ

30.12.19 12:32

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

30 декабря. Interfax-Russia.ru - "Иркутскэнерго" объявило тендер на модернизацию трех своих ТЭЦ в рамках программы модернизации мощностей в российской энергетике ДПМ-2, следует из информации на сайте госзакупок.

Тендер разбит на три лота. По первому компания намерена модернизировать энергоблок N2 на ТЭЦ-10 (Ангарск). Речь идет об элементах одного из котлоагрегатов: топочных экранах, пароперегревателях, перепускных трубопроводах и комплексной замене генератора. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 940,37 млн рублей.

Второй лот предполагает работы на Ново-Иркутской ТЭЦ (Иркутск). Там также необходимо заменить элементы котлоагрегата: барабан, пароперегреватели, топочные экраны, перепускные трубопроводы, золоулавливающее оборудование. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,449 млрд рублей.

В рамках третьего лота "Иркутскэнерго" ищет подрядчика для модернизации ТЭЦ-6 (Братск). Там предполагается замена цилиндра высокого давления турбины "с увеличением мощности до 65 МВт", а также замена топочных экранов, золоулавливающего оборудования. Начальная (максимальная) цена договора установлена на уровне 1,181 млрд рублей.

Таким образом, общая начальная цена по всем лотам составляет почти 3,6 млрд рублей.

Заявки на тендер принимаются до 3 февраля, подвести итоги планируется 17 февраля 2020 года.

"Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергокомпания, в состав которой входят ТЭЦ и три ГЭС Ангарского каскада в Иркутской области, а также тепловые сети, транспортные, ремонтные, предприятия, сбытовые структуры. В настоящее время "Евросибэнерго" контролирует более 90% акций "Иркутскэнерго".