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30.12.19 12:59

Трутнев: процесс выделения лесных участков на Дальнем Востоке не всегда прозрачен

© РИА Новости. Алексей Дружинин
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал в короткий срок разобраться с процессом выдачи лесных участков на Дальнем Востоке, который вызывает вопросы.

"Очень важным вопросом является принцип выделения лесных участков. Сегодня это делают регионы. Не всегда прозрачно, достаточно долго тянутся процедуры, не всегда видна корреляция между тем, что человек создает предприятие и именно ему выдается лесной участок. Вот со всем этим будем разбираться", - сказал Трутнев в эфире на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, в этом вопросе наведут порядок в достаточно короткий срок.

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