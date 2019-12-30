Около 100 кредитов уже выдано по "Дальневосточной ипотеке"

30.12.19 13:03

© РИА Новости. Нина Зотина

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Работа по льготной 2-процентной дальневосточной ипотеке идет, выдано уже почти 100 первых кредитов, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сейчас заявились 14 банков в программу. Работа уже началась. 97 кредитов уже выдано. Количество заявок в несколько раз больше, но они обрабатываются банками", - сказал Трутнев в эфире на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, процесс выдачи только начался, поэтому оценивать его пока рано.

"Но мы уже по итогам первого-второго квартала будущего года проанализируем. Если будет отставание, если мы будем видеть, что банки не справляются, тогда будем каким-то образом с банковским сообществом искать другие решения. Но пока банкиры убеждают нас в том, что они справятся", - отметил Трутнев.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Первоначальный взнос по ипотеке составит не менее 20% от приобретаемого жилья. Кредит могут получить молодые семьи - возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ИФ). Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Еще одним условием стала обязательная прописка в квартире или доме, который они приобретают в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита.