Светящаяся Эйфелева башня украсит новогодний Брянск

30.12.19 13:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Улицы Брянска в преддверии Нового года украсили 258 световых инсталляций и десятки километров гирлянд, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди новых инсталляций - Эйфелева башня на бульваре Гагарина.

"Она стала центром новогодней прогулочной зоны, которую ранее украсили "арки желаний". Сейчас инсталляцию еще дорабатывают - у нее будет более десятка различных режимов подсветки",- говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено подсветке центральных улиц, скверов и центральных парков, установке светящихся арт-объектов - новогодних шаров, елок, деревьев, фигур сказочных персонажей и животных.Для украшения улиц использовалось световое оформление электро - и троллейбусных опор, стволов и крон деревьев. Ярко оформлены фотозоны, где охотно фотографируются взрослые и дети.

Пресс-служба добавляет, что новогодним убранством своих жителей порадовали и другие муниципальные образования региона.