Две тульские семьи, родившие тройни в этом году, получили сертификаты на жилье

30.12.19 13:23

© РИА Новости. Вячеслав Афонин

30 декабря. - Власти Тульской области вручили двум семьям, где в этом году родились тройни, денежные сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщила пресс-служба облправительства.

По трое новорожденных в этом году появились в семье Пимкиных из Узловой и семье Митиных из Кимовска.

Счастливых родителей поздравила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она передала поздравления от губернатора и вручила семьям сертификаты на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств областного бюджета.

Родителям также вручили памятные медали с поздравительным адресом и подарки новорожденным.

В 2017 году в Тульской области родилась одна тройня. В 2018 году не было ни одной, а в 2019 году их сразу две. Всего за 11 месяцев этого года в регионе родилось более 10,5 тыс. детей.