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30.12.19 13:23
Две тульские семьи, родившие тройни в этом году, получили сертификаты на жилье
По трое новорожденных в этом году появились в семье Пимкиных из Узловой и семье Митиных из Кимовска.
Счастливых родителей поздравила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она передала поздравления от губернатора и вручила семьям сертификаты на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств областного бюджета.
Родителям также вручили памятные медали с поздравительным адресом и подарки новорожденным.
В 2017 году в Тульской области родилась одна тройня. В 2018 году не было ни одной, а в 2019 году их сразу две. Всего за 11 месяцев этого года в регионе родилось более 10,5 тыс. детей.
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