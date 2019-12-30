Температура воздуха в Крыму на новогодних праздниках будет держаться в районе ноля

30.12.19 13:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Трескучих морозов на новогодние праздники в Крыму не ожидается, снег лежит только в горах, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" руководитель регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая в понедельник.

"В новогоднюю ночь холодный фронт атлантического циклона принесет дождь, переходящий к утру в мокрый снег. Температура - от 2 градусов мороза до трех градусов тепла, в Симферополе - около ноля", - сказала Любецкая.

Такая погода продержится до Рождества: небольшие морозы ночью, днем около ноля. Теплее всего будет на южном берегу Крыма - до 7 градусов.

"Трескучих морозов пока не ожидаем. Снежный покров установился только в горах - 3 см, держится отрицательная температура", - добавила собеседница агентства.

Как сообщалось, Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов: с начала 2019 года на полуострове отдохнули 7,2 млн человек. Это больше, чем за весь 2018 год (6,8 млн), и на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Года назад новогодние праздники в Крыму провели более 190 тысяч отдыхающих - почти на 40% больше, чем годом ранее.