Фильм о Михаиле Калашникове выйдет в прокат 20 февраля

30.12.19 13:36

Фото "Интерфакса"

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Фильм о конструкторе Михаиле Калашникове и истории создания легендарного автомата появится на российских экранах 20 февраля 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе картины.

"В нашем художественном фильме мы рассказываем об определенном периоде жизни Михаила Тимофеевича Калашникова - с раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию", - сообщил режиссер и продюсер картины Константин Буслов, слова которого приводит пресс-служба.

Буслов пояснил, что перед создателями "стояла задача уложить огромный период жизни великого человека в полтора часа экранного времени". "Учитывая тот факт, что картина все-таки художественная, игровая, мы позволили себе некоторые допущения и собирательные образы, но при этом старались внимательно относиться к фактам биографии Калашникова, опирались на его мемуары, на воспоминания знавших его людей и документы, связанные с его жизнью", - сказал режиссер.

В работе над фильмом принимали участие: дочь конструктора Елена Калашникова и консультанты одноименного оружейного концерна.

Картина снята к столетию со дня рождения Героя России.

Авторами сценария выступили Сергей Бодров, Анатолий Усов и Алексей Бородачев. Калашникова в картине сыграл актёр Юрий Борисов, исполнивший главную роль в фильме "Бык" Бориса Акопова (обладателя гран-при юбилейного "Кинотавра").