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30.12.19 13:40
Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи
"С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января режим работы двух Московских центральных диаметров продлен, чтобы после встречи Нового года и Рождества пассажиры смогли комфортно добраться домой", - говорится в сообщении.
На МЦД-1 из Лобни 1 и 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию в Одинцово прибудет в 4:46. В обратном направлении электричка отправится 3:18, а в Лобню прибудет в 4:38.
На МЦД-2 из Нахабино 1 и 7 января последний поезд отправится в 1:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится в 1:51, 7 января - в 1:55.
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