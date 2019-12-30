Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи

30.12.19 13:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Поезда двух Московских центральных диаметров (МЦД) отвезут пассажиров домой после встречи Нового года и Рождества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

"С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января режим работы двух Московских центральных диаметров продлен, чтобы после встречи Нового года и Рождества пассажиры смогли комфортно добраться домой", - говорится в сообщении.

На МЦД-1 из Лобни 1 и 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию в Одинцово прибудет в 4:46. В обратном направлении электричка отправится 3:18, а в Лобню прибудет в 4:38.

На МЦД-2 из Нахабино 1 и 7 января последний поезд отправится в 1:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится в 1:51, 7 января - в 1:55.