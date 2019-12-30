Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

30.12.19 14:09

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении "Антипинского НПЗ", сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать несостоятельным, банкротом, открыть конкурсное производство сроком на 6 месяцев", - сообщила судья.

"Назначить судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного производства на 29 июня 2020 года", - отметила она.

Конкурсным управляющим назначен Константин Сичевой.

"Антипинский НПЗ", ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года испытывал проблемы с обеспечением нефтью - поставки были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком (MOEX: SBER), крупнейшим кредитором "Нового потока".

В мае этого года 80% "Антипинского НПЗ" перешло Сбербанку за долги. Позже стало известно, что СП Сбербанка и группы инвесторов - ООО "Сокар Энергоресурс" - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Завод некоторое время работал в режиме горячей циркуляции и возобновил работу в июле.

В начале сентября суд ввел в отношении "Антипинского НПЗ" процедуру наблюдения по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка). По состоянию на 10 декабря в реестр требований кредиторов включены требования 123 кредиторов на общую сумму 246 млрд 240,765 млн рублей, в том числе, требования Сбербанка на сумму свыше 170 млрд рублей и "СБК" на 28,5 млрд рублей.

В конце октября Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) сообщила, что завершила все необходимые процедуры и стала миноритарным участником "Сокар энергоресурс". Компания заявила, что будет выполнять роль управляющей компании в Антипинском НПЗ.

"Антипинский НПЗ" мощностью 7,5 млн тонн производит бензин марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам 11 месяцев 2019 года переработка сократилась до 4,329 млн тонн с 6,168 млн тонн за аналогичный период прошлого года. По последним данным, долг НПЗ составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд.