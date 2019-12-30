Общественники Татарстана против установки памятника Ивану Грозному в Астрахани

30.12.19 14:02

Фото с сайта администрации г. Чебоксары

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Связанная с правительством Татарстана общественная организация "Всемирный форум татарской молодежи" (ВФТМ, Татфорум) обратилась к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с просьбой отклонить инициативу строительства в Астрахани мемориального комплекса, посвященного покорению Астраханского ханства Иваном Грозным, и установки памятника царю.

"Всемирный форум татарской молодежи, включающий в свой состав более 120 общественных организаций и сообществ по всему миру, выражает крайнюю обеспокоенность инициативой по поводу создания на территории города культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России, установке памятника основателю русской Астрахани царю Ивану Грозному, и проводимого в связи с этим интернет-голосования", - говорится в обращении совета ВФТМ, опубликованном 28 декабря на странице организации в соцсети Вконтакте.

В своем письме ВФТМ просит астраханского губернатора остановить голосование и не рассматривать вопрос установки памятника Ивану Грозному со строительством мемориального комплекса, посвященного взятию Астрахани.

"Эта инициатива противопоставляет историческую память разных народов, нарушает межнациональный мир", - говорится в письме.

"Для многомиллионного татарского народа Астрахань - важнейший очаг формирования нации, центр его истории и культуры. При этом фигура Ивана Грозного всегда была и останется для многих народов нашей страны зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия. В исторической памяти он останется таковым, несмотря на решения, повлиявшие на судьбу страны и Астраханского края. Заметим, установку памятника организатору опричнины, нанесшей колоссальный урон историческим областям государства, не позволяли себе даже в самодержавной России", - заявляют авторы обращения.

Вместо этого ВФТМ предлагает главе региона установить в Астрахани памятное сооружение в честь единства и дружбы народов региона. "Уж оно-то точно не вызовет никаких противоречий, а главное, выступит символическим интегратором, в отличие от памятника Ивану Грозному", - говорится в письме.

В августе 2019 года астраханские СМИ сообщили о том, что бизнесмен Константин Малофеев пообещал профинансировать половину стоимости памятника Ивану Грозному, за установку которого в Астрахани выступает инициативная группа жителей. В настоящее время на сайте мэрии Астрахани идет онлайн-голосование по вопросу создания в городе комплекса, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Ивану Грозному.

"Всемирный форум татарской молодежи" - молодежная организация при Всемирном конгрессе татар (ВКТ), который возглавляет вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.