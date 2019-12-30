Собственными средствами: Россия рассчитывает достроить "Северный поток-2" за несколько месяцев
  
Своя компания: у Дальнего Востока может появиться свой авиаперевозчик
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
30.12.19 14:04

Улиточная ферма на Ставрополье готовится собрать первый урожай

Фото "Интерфакса"
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) "Улиточный сад", занимающееся промышленным производством виноградных улиток в Ставропольском крае, планирует собрать первый урожай, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

"По итогам первого сбора урожая в КФХ Храмова "Улиточный сад" планируется получить до 5 тонн мяса улиток - около 300 тыс. штук", - говорится в сообщении.

КФХ "Улиточный сад" - первое предприятие в Ставропольском крае, специализирующееся на промышленном производстве улиток. В производстве используются европейские технологии. Переработка сырья, консервирование, проходит в Пятигорске.

В 2020 году агрохозяйство намерено при поддержке краевого правительства и Россельхознадзора ввезти маточное стадо средиземноморских улиток. Запланировано строительство фермы площадью 5 тыс. кв. м мощностью более 100 тонн в год.

Кроме того, ферма занимается сбором муцина или слизи улитки, применяемой в эстетической медицине. Совместно с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом получен президентский грант на производство оборудования для производства муцина из фонда "Умник".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.12.19 13:40
Работу МЦД в Новый год и Рождество продлят до 1:55 ночи
.
  30.12.19 10:58
В ближайшие часы в Москве ожидается метель и гололедица
.
  30.12.19 10:36
ВКО "Алмаз-Антей" ввел в Москве новую систему организации воздушного движения
.
  30.12.19 10:08
Коммунальные службы Москвы в канун праздников переведены в усиленный режим работы
.
  27.12.19 16:51
В Альфа-банке произошел сбой в обслуживании карт и работе ряда сервисов в отделениях
.
  27.12.19 16:07
Адвокат: сестрам Хачатурян разрешат покидать дом по ночам
.
  27.12.19 14:02
Около нуля, облачно и небольшой снег ожидается в новогоднюю ночь в Московском регионе
.
  27.12.19 13:30
Собянин: инвестиции в московскую экономику приблизились к 3 трлн рублей
.
  27.12.19 11:33
Около 600 тысяч рабочих мест создано в Москве за 9 лет
.
  27.12.19 11:25
Прокуратура проверит инцидент с выкатыванием самолетом за ВПП в "Шереметьево"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket