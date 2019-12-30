Улиточная ферма на Ставрополье готовится собрать первый урожай

30.12.19 14:04

Фото "Интерфакса"

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) "Улиточный сад", занимающееся промышленным производством виноградных улиток в Ставропольском крае, планирует собрать первый урожай, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

"По итогам первого сбора урожая в КФХ Храмова "Улиточный сад" планируется получить до 5 тонн мяса улиток - около 300 тыс. штук", - говорится в сообщении.

КФХ "Улиточный сад" - первое предприятие в Ставропольском крае, специализирующееся на промышленном производстве улиток. В производстве используются европейские технологии. Переработка сырья, консервирование, проходит в Пятигорске.

В 2020 году агрохозяйство намерено при поддержке краевого правительства и Россельхознадзора ввезти маточное стадо средиземноморских улиток. Запланировано строительство фермы площадью 5 тыс. кв. м мощностью более 100 тонн в год.

Кроме того, ферма занимается сбором муцина или слизи улитки, применяемой в эстетической медицине. Совместно с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом получен президентский грант на производство оборудования для производства муцина из фонда "Умник".