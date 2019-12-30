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30.12.19 14:22

В Петербурге ищут подрядчика для строительства съездов к "Лахта центру" за 4 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Даничев
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс с ограниченным участием на строительство эстакадных съездов, обеспечивающих подключение делового квартала "Лахта центр" к дорожно-уличной сети города, следует из материалов госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 3 млрд 835,832 млн рублей. Победитель конкурса должен будет построить на Приморском шоссе две эстакадные транспортные развязки - северный и южный съезды. Северный съезд протяженностью около 980 м будет построен от Приморского шоссе до перспективного кольцевого пересечения у "Лахта центра". Южный съезд протяженностью около 440 м планируется построить от перспективного кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина.

Расчетная скорость движения на двухполосных путепроводах составит 40 км в час. Расчетный период эксплуатации эстакад - 100 лет. Работы пройдут в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе, они должны быть завершены не позднее 15 ноября 2023 года.

Заявки на конкурс будут приниматься до 29 января 2020 года, подвести итоги тендера планируется 12 февраля 2020 года.

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге, расположенный на площади более 13 га, его ядром станет штаб-квартира группы "Газпром". 87-этажная башня "Лахта центра" является самым высоким зданием Европы. Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года. В мае 2019 года завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.

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