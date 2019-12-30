Звезды российской эстрады выступят на главной новогодней елке Ростова-на-Дону

30.12.19 14:35

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Благотворительные концерты, спортивные мероприятия и карнавалы смогут посетить в новогодние праздники жители 11 городов Ростовской области, сообщается на сайте правительства региона.

"Для жителей и гостей Ростова-на-Дону подготовлена концертная площадка у главной елки города. Хэдлайнером праздника станет певица Юлианна Караулова, музыку гостям праздника подарит диджей "Грув", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничную программу также подготовили театры, музеи и творческие студии. Особенное внимание уделили детским мероприятиям, в числе которых благотворительные концерты.

Для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни, пройдут спортивные мероприятия. Ростовчане смогут проверить свою выносливость на массовом забеге в первый день нового года.

На территории 11 городов и 38 районов региона подготовлены концертные программы, театрализованные представления, народные гуляния, карнавалы и другие развлечения с участием известных певцов и музыкантов, творческих коллективов региона.