Мантуров: кабмин повысит утильсбор и поддержит автоконцерны, наращивающие локализацию в РФ

30.12.19 14:47

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство, несмотря на возможный уход с российского рынка иностранных автопроизводителей, намерено индексировать утильсбор на машины и в 2021-2022 годах, предоставляя дополнительные меры господдержки наращивающим локализацию в РФ игрокам, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Через какое-то время - с 2021 или с 2022 года - будет (вновь) проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации (автопроизводителей к локализации в РФ - ИФ). Мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают", - сказал Мантуров журналистам.

Он отметил, что некоторые автопроизводители уже обращались в Минпромторг, грозя возможным уходом с российского рынка на фоне повышения утилизационного сбора и введения новых требований по локализации.

"Мы не знаем бедных компаний, которые разместили здесь свое производство. Мы знаем компании, которые в большей степени вложили в локализацию и будут продолжать вкладывать, и знаем тех, кто относится к нашему рынку менее серьезно. Последних мы не можем держать - в любом случае, они сами определяют собственную политику в отношении тех или иных рынков", -заявил Мантуров.

"Я не могу гарантировать, что все игроки останутся на рынке. Но скажу одно: мы сейчас снизили баллы в рамках 719-го постановления правительства (вводит шкалу расчета уровня локализации в автопроме - ИФ), чтобы максимально смягчить переходный период. Но затягивать с локализацией не следует. Некоторые производители до сих пор кожу для обивки салона возят из-за рубежа. А вот Volkswagen, например, закупает рязанскую кожу - они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок", - отметил министр.

По его мнению, "производители, которые вложили в локализацию больше с учетом подписанных СПИКов и заложенных инвестиционных планов, безо всяких сомнений, впишутся и в 2 тыс. баллов по 719 постановлению через 2 года, и 3-4 тыс. баллов и до 5 тыс. - к 2028 году, если будут исполнять взятые на себя обязательства".

В конце декабря Минпромторг представил автопроизводителям концепцию дифференцированного подхода к распределению компенсирующих утильсбор промсубсидий объемом порядка 200 млрд руб., привязав выплаты на 50% к уровню локализации уже с 2020 года. Как следует из разосланной автопроизводителям презентации министерства, с которой ознакомился "Интерфакс", в рамках распределения блока промсубсидий в 2021 году к уровню локализации будет привязано уже 75% выплат, а с 2022 года планируется полностью привязать к локализации господдержку по данной статье.

В презентации Минпромторга были приведены целевые показатели по расчету локализации согласно утвержденной 719-м постановлении кабмина балльной системе.

Так, в сегменте легковых автомобилей целевой показатель для получения 100% субсидии в 2020-2021 гг. - 1500 баллов, в 2022 г. - 2000 баллов, в 2023-2024 гг. - 2567 баллов, в 2025-2026 гг. - 3701 балл, в 2027 г. - 4835 баллов, в 2028 г. - 5400 баллов. В презентации отмечалось, что Lada Vesta с автоматической коробкой передач соответствует показателю в 3300 баллов, а Hyundai Solaris - 1410 баллов.

Концепция Минпромторга ввела одинаковые требования по баллам для сегментов легких коммерческих автомобилей и грузовиков. Для получения 100% промсубсидий производители в ближайшие годы должны достичь следующих целевых показателей: 1500 баллов - в 2020-2021 гг., 2000 баллов - в 2022 г., 2517 баллов - в 2023-2024 гг., 3551 балл - в 2025-2026 гг., 4585 баллов - в 2027 г. и 5100 баллов - в 2028 г. Уровень локализации дизельной "Газели Next" оценен в 2400 баллов, у Ford Transit - 1570 баллов. "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) нового поколения К5 набирает 2945 баллов, а тягач Mercedes-Benz Actros - 1500 баллов.

Для автобусов установлены следующие целевые показатели: 1500 баллов - в 2020-2021 гг., 2000 баллов - в 2022 г., 2337 баллов в 2023-2024 гг., 3011 баллов - в 2025-2026 гг., 3685 баллов - в 2027 году и 4020 баллов - в 2028 г. Автобус НЕФАЗ 5299 по данной шкале набирает 2500 баллов, ЛИАЗ-5292 - 1700 баллов.

Ранее также сообщалось, что по итогам третьей с момента введения в 2012 году индексации утильсбор будет вновь повышен с 1 января 2020 года. Ставки больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем почти на 111%. В меньшей степени индексация затронет машины с двигателем до 1 л (+46%), в большей - внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличится почти на 112,4%.