Памятник "Защитнику Отечества от благодарных потомков" открыли в Калуге

30.12.19 14:54

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Открытие памятника "Защитнику Отечества от благодарных потомков" приурочили к 78-й годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба правительства региона.

Монумент открыли на окраине Калуги на улице Фомушина в понедельник. Автор проекта - Ростислав Мединский, скульптор - Денис Стритович. На монументе изображен офицер, изучающий карту.

"Прообразом памятника стал Герой Советского Союза полковник Михаил Петрович Краснопивцев. Он командовал 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. В декабре 1941 года в составе подвижной группы полк одним из первых форсировал реку Оку и ворвался в Калугу", - говорится в сообщении.

Полковник погиб, освобождая Калужскую землю. Незадолго до гибели он был представлен к званию Героя Советского Союза.