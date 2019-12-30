СКР Ингушетии расследует межтейповый конфликт с одним погибшим и шестью пострадавшими

30.12.19 15:02

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело после перестрелки в городе Сунжа, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

"По данным следствия, 30 декабря примерно в 00:20 на территории автомобильного рынка "Сунжа" между представителями двух тейпов (родов), произошла перестрелка с применением огнестрельного и травматического оружия", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что дело расследуется по ч.1 ст. 105, ч.2 ст.222, ч.3 ст.30, п.п. "а", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

По предварительной информации, конфликт произошел на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен в селении Пялинг Джейрахского района.

В результате инцидента огнестрельные ранения различной степени тяжести получили семь человек в возрасте от 30 до 43 лет, один из которых скончался.

По подозрению в совершении убийства 43-летнего жителя республики задержан 36-летний житель Сунжи.