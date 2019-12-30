Выездные бригады будут оказывать паллиативную помощь в районах Брянской области

30.12.19 15:19

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

30 декабря. Interfax-Russia.ru - В Брянской области завершена работа по организации паллиативной медицинской помощи на базе областной детской больницы N1, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Отмечается, что получена соответствующая лицензия, закуплено современное оборудование, пять врачей и три медсестры прошли курсы повышения квалификации, создана выездная патронажная бригада - для ее работы приобрели специальный автомобиль.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, создание паллиативной медпомощи на базе Брянской областной больницы N1 и организация выездных патронажных бригад - основные направления развития паллиативной помощи в регионе.

В ближайшее время выездные бригады будут созданы и при других медицинских учреждениях, в первую очередь при районных больницах.

Собеседник агентства отметил, что в 2017-2019 годах в лечебных учреждениях области были открыты 10 отделений паллиативной помощи с 47 койками для взрослых и 10 - для детей.

"Стационарную медицинскую помощь в этом году получили 985 человек, в том числе 19 детей. В амбулаторных условиях - 7155 пациентов, из них 6 детей",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что на оказание и развитие паллиативной медицинской помощи в 2019 году направлено 129,8 млн рублей из областного и федерального бюджетов.