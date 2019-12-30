Мантуров: литейного завода в Приморье не будет

30.12.19 15:21

© РИА Новости. Илья Питалев

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство литейного производства в Приморье больше не рассматривается как один из вариантов обеспечения стальным листом судоверфи "Звезда", при этом вопрос строительства стана-5000 на Дальнем Востоке с повестки не снят.

"Президент дал поручение проанализировать инфраструктуру и экспортные возможности для размещения на "Звезде" сталепрокатного производства. От литейного завода решили отказаться", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам.

Источник в металлургической отрасли также подтвердил "Интерфаксу", что литейного производства на Дальнем Востоке не будет: сейчас обсуждается возможность строительства нового стана-5000, на который будут поставляться слябы. "Строительство полного цикла - дорого и нерентабельно", - сказал собеседник агентства.

Ранее Мантуров говорил, что не видит необходимости в строительстве новых прокатных мощностей на Дальнем Востоке, поскольку все металлургические заводы "имеют возможность производства необходимого стального листа", и есть специальный подвижной состав, который может обеспечить его перевозку.

"Наша металлургическая отрасль может обеспечить поставку. Кто будет поставлять - это будет принимать решение "Звезда", - говорил он весной этого года.

В апреле глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что компания работает с Минпромторгом по вопросу обеспечения "Звезды" стальным листом.

"Мы рассматриваем несколько вариантов. Конечно, нам для полноценной конкуренции с южнокорейскими производителями нужен лист длиной 24 метра. По железной дороге лист такой размерности провезен быть не может в силу ограничений по виражам, по тоннелям, по платформам. Поэтому у нас два основных варианта - это вариант строительства металлургического производства в районе расположения верфи. И второй вариант - сейчас заинтересовались наши крупнейшие металлургические производители, которые тоже хотят предложить свои варианты. Мы с Минпромторгом сейчас прорабатываем окончательный вариант", - говорил глава "Роснефти".

Источники в металлургической отрасли тогда рассказывали "Интерфаксу", что среди вариантов, которые обсуждались в правительстве, было как строительство в Приморье нового стана-5000, на который будут поставляться слябы с существующих российских стальных производств, так и возможность строительства производства полного цикла. При этом, как рассказал один из источников, пока нет условий для доставки такого проката на судоверфь по железной дороге из-за существующих ограничений на определенных участках РЖД.

На российском рынке необходимый лист сегодня могут выпускать три компании - "Магнитогорский металлургический комбинат", "Северсталь" и "Объединенная металлургическая компания". Проектная производственная мощность стана-5000 ММК составляет около 1,5 млн тонн проката, Выксунского метзавода ОМК - 1,3 млн тонн, "Северстали" - около 850 тыс. тонн в год.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.