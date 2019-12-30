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30.12.19 15:28
Курганская область утвердила тариф для населения на обращение с ТКО
"Плата за вывоз мусора будет теперь взиматься не с квадратного метра жилой площади, а с человека. С учетом нормы накопления плата для жителей города Кургана составит 88,95 рубля, для жителей сельской местности - 79,58 рубля", - сообщается в пресс-релизе.
Экономически обоснованный тариф для регионального оператора - ООО "Чистый город" - устанавливается за кубометр в размере 561,77 рубля, за тонну - 3 тыс. 555,5 рубля.
"Региональный оператор запрашивал более высокий тариф: 96 рублей - для горожан и 89 рублей - для сельчан. Однако в этом ему было отказано, так как региональный оператор не смог предоставить документы, которые бы подтверждали необходимость такого размера тарифа", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года правительство региона приняло решение доработать территориальную схему обращения с отходами, отсрочив переход на новую систему обращения с отходами.
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