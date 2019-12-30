Мост за 1,3 млрд руб. введен в эксплуатацию в Ростовской области

30.12.19 15:37

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

30 декабря. Interfax-Russia.ru - Мост длиной около 2 км через реку Северский Донец в Ростовской области введен в эксплуатацию, сообщается на сайте регионального правительства.

Мост соединил город Каменск-Шахтинский и населенные пункты Каменского района. Теперь время в пути от отдалённых микрорайонов и близлежащих хуторов до Каменска-Шахтинского сократится вдвое.

Мост с двухполосным движением оборудован освещением, пешеходными тротуарами. Его центральный пролет шириной 45 метров - подъёмный, что позволит проходить по реке крупногабаритным судам.

На возведение сооружения потребовалось чуть больше года. Средства на реализацию проекта в размере 1,3 млрд рублей после разработки проектно-сметной документации были выделены в 2018 году из бюджета области.