|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.12.19 15:42
Роспотребнадзор: три четверти детей в России едят фастфуд и пьют газировку
"78 процентов детей употребляют фастфуд, употребляют сладкие газированные напитки. Этот дисбаланс в структуре питания, к сожалению, ведет к нарастающей проблеме ожирения", - сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
По словам Поповой, ее ведомство для борьбы с этим явлением, в том числе, разрабатывает рекомендации по питанию детей, такие документы уже готовы для детей, живущих в Арктике, и для детских учреждений, где есть дети с нарушением обмена веществ. В будущем рекомендации появятся отдельно для каждого региона страны.
"В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы каждый регион имел свои рекомендации по обязательной структуре питания школьников. Потому что регионы разные: где-то много света, где-то света нет совсем, структура питания разная", - сказала Попова.
НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В РОССИИ
Проблема низкого качества питания в России поднимается властями не впервые, в том числе этой теме уделено повышенное внимание в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Роспотребнадзор годом ранее - в декабре 2018 года - сообщал, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.
"Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (возникающими из-за плохого питания - ИФ), а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора от 6 декабря 2018 года.
Согласно данным Роспотребнадзора, "высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета".
А министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в декабре 2018 года заявляла, что выбор россиянами продуктов питания нерационален и что мужчины стали вдвое больше страдать ожирением.
"Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным", - сказала Скворцова на заседании Совета законодателей 13 декабря 2018 года, отметив, что в России "абдоминальное ожирение (в области живота - ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных".
"В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", - сказала Скворцова.
Она отмечала, что на тот момент фастфудом питался каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполисов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket