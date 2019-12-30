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Роспотребнадзор: три четверти детей в России едят фастфуд и пьют газировку

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
30 декабря. Interfax-Russia.ru - В Роспотребнадзоре обеспокоены тем, что большинство детей и подростков в России питаются жирными продуктами быстрого приготовления и сладкой газировкой.

"78 процентов детей употребляют фастфуд, употребляют сладкие газированные напитки. Этот дисбаланс в структуре питания, к сожалению, ведет к нарастающей проблеме ожирения", - сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По словам Поповой, ее ведомство для борьбы с этим явлением, в том числе, разрабатывает рекомендации по питанию детей, такие документы уже готовы для детей, живущих в Арктике, и для детских учреждений, где есть дети с нарушением обмена веществ. В будущем рекомендации появятся отдельно для каждого региона страны.

"В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы каждый регион имел свои рекомендации по обязательной структуре питания школьников. Потому что регионы разные: где-то много света, где-то света нет совсем, структура питания разная", - сказала Попова.

НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В РОССИИ

Проблема низкого качества питания в России поднимается властями не впервые, в том числе этой теме уделено повышенное внимание в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Роспотребнадзор годом ранее - в декабре 2018 года - сообщал, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

"Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (возникающими из-за плохого питания - ИФ), а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора от 6 декабря 2018 года.

Согласно данным Роспотребнадзора, "высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета".

А министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в декабре 2018 года заявляла, что выбор россиянами продуктов питания нерационален и что мужчины стали вдвое больше страдать ожирением.

"Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным", - сказала Скворцова на заседании Совета законодателей 13 декабря 2018 года, отметив, что в России "абдоминальное ожирение (в области живота - ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных".

"В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", - сказала Скворцова.

Она отмечала, что на тот момент фастфудом питался каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполисов.

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