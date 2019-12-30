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Скворцова: "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале 2020 года

© РИА Новости. Нина Зотина
30 декабря. Interfax-Russia.ru - Вторую партию незарегистрированного в России лекарственного препарата "Фризиум" на 600 детей доставят в первом квартале следующего года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Второй список - еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации. По нашим данным, в первом квартале все препараты будут привезены и переданы регионам для передачи пациентам", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Она также сообщила, что по итогам 10 месяцев текущего года "удалось существенно увеличить продолжительность жизни россиян - 73,4 года" (ранее об этом сообщал и президент РФ Владимир Путин). По словам Скворцовой, это "больше, чем по итогам 18 года. Число смертей в РФ сократилось на 29 тысяч, сказала она.

"Мы надеемся по результатам года (еще) улучшатся результаты", - сказала министр.

Кроме того, она сообщила, что, несмотря на дефицит разных лекарств в течение года, теперь "мы можем оптимистично смотреть в будущее - год был значимым для решения вопросов лекарственных".

По данным Скворцовой, на рынке находится 14,5 тысяч международных лекарственных наименований лекарств, в этом году удавалось "держать стабильными цены", максимальное повышение составило 4,5-4,7%. При этом дефицит отмечался всего по пяти лекарствам, что, вместе с тем, "очень чувствительно для любых людей, родителей детей", отметила министр.

По ее словам, уход некоторых лекарств с рынка позволил разобраться в причинах этого. Год назад был внесен закон, чтобы производитель, который хочет уйти с российского рынка, не менее чем за 11 месяцев предупреждал власти, чтобы можно было принять меры, предотвратить уход этого лекарства или заменить аналогами. Кроме того, также Минздрав планирует установить похожий порядок и в случае ограничения объема производимого лекарства - если он сократится больше, чем на 30%, это также будет фиксироваться, сказала министр.

Как сообщалось, 26 октября Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7 тыс. 620 упаковок Клобазама (также известный как "Фризиум") на 540 детей.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в своем фейсбуке писала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".

В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.

В настоящее время компания "Санофи" подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится. В Минздраве "Интерфаксу" разъяснили, что окончание экспертизы будет означать регистрацию лекарства на российском рынке.

Ранее в текущем году были проблемы также с отсутствием в регионах инсулина, препарата, необходимого при ВИЧ, - "Ламивудина" и других.

Скворцова на заседании совета законодателей в середине декабря признавала проблему срывов закупок инсулина: "Рост несостоявшихся закупок по инсулину произошёл в 21 из 86 регионов, включая Байконур. По противоопухолевым препаратам - в четырех регионах".

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