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Кредиты по "дальневосточной ипотеке" начали выдавать в Хабаровском крае

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
31 декабря. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае финансовые организации приступили к выдаче "дальневосточной ипотеки" под 2% годовых, сообщается на сайте краевого правительства.

Первую сделку по льготному жилищному кредиту полностью оформило региональное отделение Сбербанка. В церемонии подписания и передачи сертификата принял участие губернатор края Сергей Фургал.

Первыми получателями стали Артем и Елизавета Пермяковы. Молодая семья, в которой растет пятилетний ребенок, уже выбрала квартиру в новостройке в Северном микрорайоне Хабаровска.

По информации управляющего головным отделением Сбербанка по Хабаровскому краю Натальи Красулиной, всего принято 152 заявки, из них 140 уже одобрено.

"Дальневосточная ипотека" стала отличным решением для молодых семей, которые решили приобрести свою первую квартиру или улучшить жилищные условия. Сегодня главная задача со стороны правительства края - наладить опережающими темпами строительство жилья, чтобы не росли цены на квадратный метр", - сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что власти региона приняли решение о строительстве домов жилищного кооператива в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Стоимость квадратного метра там будет ниже, чем в целом по рынку.

Воспользоваться условиями льготной ипотеки могут семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Владельцы "дальневосточных гектаров" имеют возможность взять ипотеку под 2% только для строительства дома на земле. Максимальная сумма ипотеки не может превышать 6 млн рублей, первоначальный взнос - 20 процентов. Срок кредитования составляет 20 лет.

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