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31.12.19 06:22
Новая станция скорой помощи открылась в Хабаровском крае
"Строительство новой скорой медицинской помощи стало возможным благодаря "Единой субсидии". Объем финансирования составил более 245 млн рублей, из них большая часть - 230 млн рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Площадь нового здания - более 2 тыс.кв метров. Там расположится стерилизационный и оперативный блоки, блок подготовки к работе медицинских укладок, аптекарский склад, и другое.
В новое помещение в 2020 году перейдут 16 бригад, как взрослые, так и детские.
Всего будет обслуживаться 35 автомобилей. Новая станция рассчитана на 252 выезда в сутки.
"Кроме того, новое здание располагается гораздо ближе к гаражу, и теперь скорая помощь к жителям Комсомольска-на-Амуре будет приезжать гораздо быстрее. Для оперативного сигнала от пациентов бригады получат цифровые планшеты", - отмечается в сообщении.
Также на медицинском объекте установили современное оборудование для оперативной расшифровки ЭКГ.
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