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31.12.19 06:22

Новая станция скорой помощи открылась в Хабаровском крае

© РИА Новости. Андрей Стенин
31 декабря. Interfax-Russia.ru - В Комсомольске-на-Амуре ввели в эксплуатацию новую станцию скорой помощи стоимостью более 240 млн рублей, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Строительство новой скорой медицинской помощи стало возможным благодаря "Единой субсидии". Объем финансирования составил более 245 млн рублей, из них большая часть - 230 млн рублей - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Площадь нового здания - более 2 тыс.кв метров. Там расположится стерилизационный и оперативный блоки, блок подготовки к работе медицинских укладок, аптекарский склад, и другое.

В новое помещение в 2020 году перейдут 16 бригад, как взрослые, так и детские.

Всего будет обслуживаться 35 автомобилей. Новая станция рассчитана на 252 выезда в сутки.

"Кроме того, новое здание располагается гораздо ближе к гаражу, и теперь скорая помощь к жителям Комсомольска-на-Амуре будет приезжать гораздо быстрее. Для оперативного сигнала от пациентов бригады получат цифровые планшеты", - отмечается в сообщении.

Также на медицинском объекте установили современное оборудование для оперативной расшифровки ЭКГ.

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