Администрация Приморья разработает план по достройке домов ЖСК на острове Русском

31.12.19 06:30

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Приморского края разработает дорожную карту для достройки домов жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Остров" на острове Русский во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, соответствующее поручение дал губернатор Олег Кожемяко на встрече с членами ЖСК в понедельник.

ЖСК насчитывает 340 человек, недостроенными в разной степени готовности остаются 252 дома, хотя подрядчик называл сроком сдачи объектов декабрь 2019 года.

"Из-за разногласий и расторжения договора с подрядчиком компанией "Аркада" стройка прекращена с октября этого года. Внятных путей решения для выхода из сложившейся ситуации на данный момент нет, растет социальная напряженность", - рассказали губернатору члены инициативной группы ЖСК.

Представители подрядной организации одной из причин невыполнения обязательств по строительству назвали изменение проектной документации.

"Глава Приморья поручил профильным ведомствам, подрядчику и инициативной группе к середине января 2020 года разработать дорожную карту, где пошагово будут определены действия и ответственность каждой стороны по разрешению проблемы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что достройкой домов участников кооператива "Остров" по поручению правительства РФ займется структура ДОМ.РФ.

Решение о передаче прав по строительству поселка компании "РК-Строй" (дочерняя структура АО "Банк ДОМ.РФ", 100% акций банка принадлежит ДОМ.РФ) было принято в феврале 2019 года после того, как предыдущий генеральный подрядчик строительства столкнулся с трудностями.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов в начале августа заявил, что дома будут достроены в 2019 году.