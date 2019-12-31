Штормовое предупреждение объявлено в Норильске

31.12.19 06:34

© РИА Новости. Максим Блинов

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Управление ГО и ЧС администрации города Норильска (Красноярский край) объявило штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте мэрии во вторник.

По данным синоптиков, 31 декабря в городе ожидаются снег, метель, видимость менее одного километра, возможны порывы ветра до 22 м/с, в районах Талнах и Кайеркан порывы могут достигать 30 м/с, температура воздуха в Норильске - до минус 17 градусов мороза.

В связи с погодными условиями по решению ГИБДД введен запрет на движение легкового транспорта на автодороге Норильск - Алыкель (дорога в аэропорт Норильска - ИФ). При этом, рейсовые автобусы ездят в аэропорт по расписанию.

По информации с официального сайта аэропорта Норильска, в настоящее время из-за метеоусловий отменены все авиарейсы прилета и вылета, назначенные на 31 декабря и 1 января, в том числе из Москвы, Красноярска, Новосибирска и в обратном направлении.