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31.12.19 06:34
Штормовое предупреждение объявлено в Норильске
По данным синоптиков, 31 декабря в городе ожидаются снег, метель, видимость менее одного километра, возможны порывы ветра до 22 м/с, в районах Талнах и Кайеркан порывы могут достигать 30 м/с, температура воздуха в Норильске - до минус 17 градусов мороза.
В связи с погодными условиями по решению ГИБДД введен запрет на движение легкового транспорта на автодороге Норильск - Алыкель (дорога в аэропорт Норильска - ИФ). При этом, рейсовые автобусы ездят в аэропорт по расписанию.
По информации с официального сайта аэропорта Норильска, в настоящее время из-за метеоусловий отменены все авиарейсы прилета и вылета, назначенные на 31 декабря и 1 января, в том числе из Москвы, Красноярска, Новосибирска и в обратном направлении.
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