Шахтеры вернулись к работе после выплаты долгов по зарплате в Кузбассе

31.12.19 07:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Работникам шахт "Заречная" и "Алексиевская" выплатили долги по зарплате за октябрь и часть ноября, сообщил в соцсетях замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"На АО "Шахта Заречная" (в том числе шахтоучасток "Октябрьский") и АО "Шахта "Алексиевская" полностью погашена задолженность по заработной плате за октябрь и частично за ноябрь. Все сотрудники, кто ранее уведомлял о невыходе на работу, вернулись на свои рабочие места", - пишет Панов.

Как сообщалось, с начала декабря около 100 горняков шахты "Алексиевская" (находится в конкурсном производстве, ранее входила в обанкроченную сейчас угольную компанию "Заречная") приостановили работу из-за долгов по зарплате в размере 36,4 млн рублей. На АО "Шахте "Заречная" (также входила в одноименную УК), задолжавшей горнякам 71,2 млн рублей, в простое находились 106 сотрудников.

В ноябре из-за долгов по зарплате работу приостанавливали более 50 горняков шахтоучастка "Октябрьский". После выплаты задолженности они вернулись к работе.

27 декабря глава Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание по проблемам своевременной выплаты заработной платы в регионе, в том числе с руководителями угольных предприятий-должников. Во время совещания он позвонил в налоговую службу и казначейство Сибири, и договорился о возврате 200 млн рублей НДС для гашения долгов по зарплате.

В середине декабря власти опровергли заявления СМИ о выдаче "продуктовых карточек" сотрудникам АО "Заречная", шахтоучастке "Октябрьский" и АО "Шахта "Алексиевская". По данным департамента угольной промышленности Кузбасса шахтерам в качестве подарка выдавались сертификаты номиналом в 1 тыс. рублей, которые не имели отношения к зарплате работников.