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31.12.19 07:06

Снежный ураган ударит в новогоднюю ночь по Камчатке

© РИА Новости. Александр Кряжев
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Синоптики уточнили параметры охотоморского циклона, приближающегося к берегам Камчатки, ожидается сильный снег при ураганном ветре, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 1 января в Усть-Большерецком районе ожидается сильный снег, метель, скорость ветра будет достигать штормовых 28-33 м/с, на юго-западном побережье порывами - до ураганных 45 м/с.

"Утром и днем атмосферный вихрь распространится на территории городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также Елизовского и Мильковского районов. Там ожидается сильный снег, метель. На дорогах прогнозируется гололедица", - говорится в сообщении.

Скорость ветра составит 23-28 м/с, на побережьях и в краевом центре - 27-32 м/с.

В районе мыса Лопатка на юге Камчатского края ожидается ветер, скорость которого будет достигать ураганных значений - 45-50 м/с.

Ранее спасательное ведомство сообщало, что циклон, который ударит по Камчатке в новогоднюю ночь, принесет снегопады и ветер до 30 м/с.

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