Газпром подписал комплект документов с Киевом о продолжении транзита газа

31.12.19 08:41

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31 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром" , НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и министерство юстиции Украины в соответствии с протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года, говорится в пресс-релизе российской компании.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам: "После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года".

Сообщение о подписании пришло, когда в Москве уже было 31 декабря, но в месте подписания - в Вене и, соответственно, на документах - 30 декабря.

"Газпром" сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером", - подчеркнул глава "Газпрома".

В частности, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее, в предусмотренный протоколом срок, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и министерство юстиции Украины также заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. "Таким образом, "Нафтогаз" выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски", - отметил "Газпром" в сообщении.

"Нафтогаз" и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, "Газпром" и ОГТСУ - межоператорское соглашение.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между "Газпромом" и украинской стороной.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия... Отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью", - написал Шефчович в своем микроблоге Твиттер в ночь на вторник.