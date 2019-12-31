Снимки амурского тигра и дальневосточного леопарда стали лучшими в конкурсе фотоловушек

31.12.19 08:58

Фото с сайта нацпарка "Земля леопарда"

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Четыре особо охраняемых территории Дальнего Востока, благодаря удачным снимкам амурского тигра и дальневосточного леопарда, стали победителями в одной из номинаций национального конкурса "Фотоловушка-2019".

Пятый национальный конкурс "Фотоловушка" проходил с 9 сентября по 25 декабря. В номинации "Кошачьи" со снимками амурских тигров и дальневосточных леопардов победили национальный парк "Бикин" (Приморский край), заповедник "Заповедное Приамурье" (Амурская область), национальный парк "Земля леопарда" (Приморский край), заповедник "Бастак" (Хабаровский край). Саяно-Шушенский заповедник Красноярского края победил в этой номинации благодаря фотографии ирбиса, сообщается на сайте конкурса.

"Фотоловушка" - первый в мире конкурс, к участию в котором принимаются только изображения и видео, полученные с использованием фотоловушек в дикой природе. Его цель - показать возможности современных технологий и поощрить их применение в сфере наблюдения, изучения и охраны окружающей среды.

Победителей определяли на основе открытого голосования с учетом мнения экспертного жюри. В конкурсе оценивались фото и видео в номинациях: "хищники", "кошачьи", "копытные" и "другие животные".

Церемония награждения победителей пятого национального конкурса "Фотоловушка-2019" пройдет 17 января в Москве в рамках открытия общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия".

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. В России эти животные обитают только в Приморском крае, при этом около 70% хищников живут на территории национального парка "Земля леопарда". По данным на 2018 год, в России обитает 91 взрослый зверь и 22 котенка. Это на пять взрослых особей и на одного котенка больше, чем в 2017 году.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. Амурский тигр обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей России и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.