Путин и Медведев планируют встретить Новый год в кругу родных и друзей

31.12.19 09:08

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев планируют не изменять традиции и встретить Новый год в кругу родных и близких.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил на прошлой неделе, что Путин, если ему позволяет график, любит отмечать Новый год скромно, в кругу самых близких людей.

"Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год. Если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Пресс-секретарь президента отметил, что "это, собственно, это его (Путина) личное время, которое не так часто у него бывает".

Отдых президент предпочитает активный - горные лыжи, прогулки, плавание или хоккей, которым он увлекается уже несколько лет - в последний раз Путин выходил на лед в минувший четверг на Красной площади в составе любительской Ночной хоккейной лиги.

Песков и ранее признавал, что "у Путина практически не бывает полноценных выходных". "Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады", - говорил пресс-секретарь президента.

При этом за годы пребывания у власти Путин фактически лишь дважды встречал Новый год вне дома, первый раз сразу вначале своего президентства.

31 декабря 1999 года Владимир Путин отменил поездку в Санкт-Петербург, где намеревался провести новогодние праздники. Это решение было связано с отставкой Бориса Ельцина с поста президента РФ и назначением Путина исполняющим обязанности главы государства до проведения в стране выборов.

В новогоднюю ночь Путин отправился в Чечню. Прибыв рано утром в Гудермес, он провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при проведении антитеррористической операции на Северном Кавказе. Тогда же Путин заявил об условиях, на которых российское руководство будет готово к переговорам с чеченскими лидерами: осуждение ими терроризма, выдача главарей бандформирований, освобождение удерживаемых в плену людей.

Второй раз это было 31 декабря 2013 года: президент прилетел в Хабаровск, чтобы лично пообщаться с жителями Дальнего Востока, пострадавшими от наводнения в уходящем году, и в их лице обратиться ко всем россиянам. Утром 1 января 2014 года президент уже был в Волгограде, где посетил пострадавших в терактах, произошедших в городе в канун Нового года, и провел совещание по мерам безопасности в РФ.

Дмитрий Медведев также собирается отмечать Новый год дома, с семьей.

В интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос о планах на праздники, премьер рассказал: "Соберу свою семью, друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента".

Медведев подчеркнул, что так Новый год встречают 99% россиян. "Мне кажется, что это хорошая, семейная, домашняя традиция", - добавил он.

Премьер не стал рассказывать, что загадает под бой курантов, напомнив о примете: "Рассказывать не буду, чтобы все получилось".

Позже в беседе с "правительственным пулом" премьер признался, что "с большим вниманием и надеждой следит за прогнозом синоптиков" для Красной поляны "по одному надежному сайту, но не ФСО" и очень рассчитывает, что и в этом году удаться в новогодние праздники покататься в Сочи на лыжах.