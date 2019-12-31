Нижегородская область в 2020г "заморозила" тарифы на передачу электроэнергии

31.12.19 09:32

© РИА Новости. Марина Лысцева

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в Нижегородской области в 2020 году впервые установлены без роста по отношению к предыдущему году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона подписал постановление об утверждении тарифов на коммунальные услуги в регионе на 2020 год.

"Данное решение позволит промышленным потребителям, предприятиям малого и среднего бизнеса сэкономить на платежах за электрическую энергию. Решение о "заморозке" тарифов на передачу электрической энергии в Нижегородской области принято впервые", - приводятся в сообщении слова губернатора Глеба Никитина.

Пресс-служба отмечает, что рост платы граждан с 1 июля 2020 года за коммунальные услуги не превысит уровень инфляции и составит 3,5-3,8%.

Также плата за вывоз ТКО в 2020 году будет ниже от 4% до 21,6% по отношению к уровню 2019 года. Тарифы сокращены в связи с увеличением объема мусора, поступающего на современные полигоны, а также изменением налогового законодательства в части освобождения региональных операторов от НДС.

Кроме того будут снижены тарифы на услуги АО "Теплоэнерго". С 1 июля 2020 года плата за тепло снизится в Нижнем Новгороде на 3,2%. Правление Региональной службы по тарифам Нижегородской области также приняло решение о переводе с 2020 года АО "Нижегородский водоканал" (НВК) на одноставочный тариф. При этом в целях недопущения негативных последствий для потребителей определен переходный период - не более 5 лет. При этом ставка за мощность для населения равна 0, а для остальных потребителей снижена на 44%.