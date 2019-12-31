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31.12.19 10:02

Встреча Нового года в Москве будет организована на более чем 100 площадках

© РИА Новости. Евгений Одиноков
31 декабря. Interfax-Russia.ru - Встретить Новый 2020 год москвичи и гости столицы смогут на Тверской улице, 81 площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", 14 окружных площадках и в 27 парках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города.

Наиболее массовые гуляния пройдут на Тверской улице, которая стала на несколько дней пешеходной (между Манежной и Пушкинской площадями).

"Гости праздника могут выбрать концертную программу на любой вкус: на четырех праздничных сценах будут звучать любимые современные мелодии, оригинальные обработки ретро-хитов и любимые всеми композиции, без которых немыслим ни один новогодний праздник. Концертные площадки на Тверской расположены возле дома 15, в районе Брюсова переулка, в районе Георгиевского переулка и у Охотного ряда", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, программа встречи Нового года на центральных площадках начнется 31 декабря в 22:00-23:00. Окружные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать с 19:00 31 декабря до 03:00 1 января. Праздничная программа в парках также рассчитана до 03:00 1 января. Встретить Новый год горожане также смогут и на ВДНХ.

"На окружных площадках и в парках для москвичей выступят более 200 популярных артистов; Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Ольга Кормухина, Дмитрий Маликов, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Егор Крид и многие другие, а также свыше 1 тыс. творческих коллективов и анимационных групп. Состоится 56 театральных выступлений. Общая продолжительность праздничной концертной программы составит порядка 400 часов", - рассказали в пресс-службе.

Праздничные фейерверки в новогоднюю ночь будут запущены из 30 точек: 11 высотных и 19 парковых. В районе Большого Москворецкого моста салют прогремит ровно в полночь, на остальных площадках - в 01:00.

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