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31.12.19 10:16
Главный нарколог разрешил россиянам выпить в праздник бокал дорогого белого вина
"Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1000 рублей. А чтобы было легче выбрать неплохое вино, есть различные программы, сканеры вина для мобильных, этикетку фотографируешь, она выдает стоимость, отзывы других людей", - сказал Брюн "Интерфаксу".
На вопрос о том, вино из каких стран лучше покупать, Брюн ответил: "Во Франции в 19-м веке был пожар, все виноградники сгорели, но до этого они успели перенести свой виноград в Чили и Аргентину - поняли мою мысль, да? И итальянские, вина, да и французские, немецкие - рейнские неплохие".
Ранее нарколог предостерегал взрослых от чрезмерного выражения восторга алкоголем при детях: "Все идет из семьи. Дети видят, как родители потребляют алкоголь и радуются, эта модель закрепляется в сознании - и вот мы получаем стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми. Воздержитесь от щенячьего восторга при употреблении алкоголя при детях".
Кроме того, он говорил о том, что один-два бокала вина можно выпить при достаточно серьезной активности: танцы, песни, прогулки, надеюсь, по заснеженной Москве.
Также Брюн не советовал повышать градус после встречи Нового года.
По словам Брюна, "самое главное, что доза алкоголя должна быть небольшая, а промежутки как можно дольше".
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