Главный нарколог разрешил россиянам выпить в праздник бокал дорогого белого вина

31.12.19 10:16

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает возможным выпить немного белого вина в Новый год.

"Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1000 рублей. А чтобы было легче выбрать неплохое вино, есть различные программы, сканеры вина для мобильных, этикетку фотографируешь, она выдает стоимость, отзывы других людей", - сказал Брюн "Интерфаксу".

На вопрос о том, вино из каких стран лучше покупать, Брюн ответил: "Во Франции в 19-м веке был пожар, все виноградники сгорели, но до этого они успели перенести свой виноград в Чили и Аргентину - поняли мою мысль, да? И итальянские, вина, да и французские, немецкие - рейнские неплохие".

Ранее нарколог предостерегал взрослых от чрезмерного выражения восторга алкоголем при детях: "Все идет из семьи. Дети видят, как родители потребляют алкоголь и радуются, эта модель закрепляется в сознании - и вот мы получаем стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми. Воздержитесь от щенячьего восторга при употреблении алкоголя при детях".

Кроме того, он говорил о том, что один-два бокала вина можно выпить при достаточно серьезной активности: танцы, песни, прогулки, надеюсь, по заснеженной Москве.

Также Брюн не советовал повышать градус после встречи Нового года.

По словам Брюна, "самое главное, что доза алкоголя должна быть небольшая, а промежутки как можно дольше".