Оклады врачей в Приморье вырастут на 10% в 2020 году

31.12.19 10:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 декабря. Interfax-Russia.ru - С 1 января 2020 года оклады медработников в Приморском крае будут увеличены не менее чем на 10% благодаря зарплатной реформе, которая проводится в регионах РФ по поручению президента Владимира Путина.

"Новые условия оплаты труда медицинских работников вводятся в Приморском крае с 1 января 2020 года. Оклады будут увеличены не менее чем на 10% у каждого работника, и сама зарплата вырастет на 3,125%", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в департаменте здравоохранения края.

Отмечается, что основным изменением является установление минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам. Также изменен районный коэффициента к заработной плате, который будет составлять около 20%.

Приморье - в числе регионов с низкими окладами в сфере здравоохранения. Предполагается, что новая система оплаты поможет закрыть кадровый дефицит и удержать молодежь в государственных больницах, особенно в отдаленных районах.

"Когда молодой специалист приходит на работу, ему гарантирован небольшой оклад. Но стимулирующие еще не заработал. И зарплата становится такой, что молодые люди уходят в частные клиники. Задача нововведения - изменить эту структуру", - отмечают в крайздраве.

Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.

"Что можно сделать и можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Конечно можно. Ну смотрите: у главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране", - отметил Путин.

В августе выступая на совещании при президенте РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что в ряде регионов страны оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону. При этом, по ее словам, дефицит врачей в системе здравоохранения составляет 25 тыс. человек, а среднего медперсонала - 130 тыс. человек. Президент поручил проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.