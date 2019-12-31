Более 7 тыс. нетрезвых водителей выявили за год на дорогах Петербурга

31.12.19 10:30

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Госавтоинспекции северной столицы с начала года задержали 7,1 тыс. водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона в понедельник.

В свою очередь в Ленинградской области за год задержаны около 4,2 тыс. пьяных водителей, говорится в сообщении.

ГИБДД проинформировала, что в январе следующего года пройдут несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения: в ночь с 4 на 5 января и с 24 на 25 января - в Петербурге, с 5 на 6 января и с 25 на 26 января - в Ленинградской области.

Согласно КоАП РФ (статья 12.8), управление автомобилем в нетрезвом состоянии наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет. В случае выявления повторного правонарушения наступает уголовная ответственность.